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Spor

Sivasspor'da Fajr ve Gradel takımdan ayrı çalıştı

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sakatlıkları bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel takımdan ayrı koşu yaptı.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:52
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 2 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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