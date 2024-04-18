Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çıkış koşuları, şut çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Fenerbahçe, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.