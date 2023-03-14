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Spor

Sivasspor'da Fiorentina mesaisi başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

AA14 Mart 2023 Salı 15:45 - Güncelleme:
Sivasspor'da Fiorentina mesaisi başladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de dün İstanbulspor ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, İtalya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona eren ilk maçın rövanşında, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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