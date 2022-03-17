Sivasspor'da futbolculardan taraftarlara çağrı: Sen varsan biz daha güçlüyüz

AA 17 Mart 2022 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 20:58

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Altay'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular, taraftarlara çağrıda bulunarak takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda kamera karşısına geçen futbolcular Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Pedro Henrique, Moussa Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Olarenwaju Kayode, Kerem Atakan Kesin, Fredrik Ulvestad ve Ali Şaşal Vural, taraftarları Altay maçına davet etti.

Futbolcular şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de pazar günü sahamızda Altay'ı konuk edeceğiz. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, bütün taraftarımızla bir araya geleceğiz. HES Kodu yok, aşı zorunluluğu yok, 12 yaş sınırı yok. Haydi Yiğido, pazar günü tribündeki yerini al, takımını destekle. Unutma, sen varsan biz daha güçlüyüz. Omuz omuza dolu tribünlerde 90 dakika desteğinizi bekliyoruz. Unutma, daha çok taraftar daha çok motivasyon, daha çok heyecan. Size çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda buluşalım. Haydi Sivas, takımını yalnız bırakma. Sivas için, Sivasspor için sizin için biz sahada, siz de tribünde 90 dakika mücadeleye hazır mısınız? Pazar günü bizi yalnız bırakma, zaferimize ortak ol."

Görüntüde, yabancı futbolcuların da Türkçe olarak taraftara çağrıda bulunduğu görüldü.

Video, sosyal medyada kısa zamanda büyük beğeni ve etkileşim aldı.

Öte yandan, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor-Altay maçının bilet fiyatları ise VIP Alt Tribün 35, Maraton 25, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün 15, Kadın Tribünü de 20 lira olarak belirlendi.



