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Spor

Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA2 Mayıs 2024 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve eğlenceli oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç oynadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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