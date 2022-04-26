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Spor

Sivasspor'da Galatasaray maçı mesaisi başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA26 Nisan 2022 Salı 20:50 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında hücum çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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