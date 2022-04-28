Sivasspor'da Galatasaray maçı mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.