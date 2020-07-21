Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda 25 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.
Kulüp tesislerinde ısınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.