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Spor

Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı

Süper Lig'de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 17:26 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 17:26
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda 25 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Kulüp tesislerinde ısınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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