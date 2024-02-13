Sivasspor'da Hatayspor mesaisi başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
Atakaş Hatayspor ile EMS Yapı Sivasspor, 17 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.