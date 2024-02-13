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Spor

Sivasspor'da Hatayspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA13 Şubat 2024 Salı 17:00 - Güncelleme:
Sivasspor'da Hatayspor mesaisi başladı
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise dar alanda oyun oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Atakaş Hatayspor ile EMS Yapı Sivasspor, 17 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

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