Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Sivas kampının 9'uncu gününde bir günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise dayanıklılık koşuları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor akşam saat 17.30'da günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek. Antrenman basına ve taraftara açık olacak.