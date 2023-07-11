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Spor

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde sürdürüyor.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 13:43 - Güncelleme:
Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
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DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Sivas kampının 9'uncu gününde bir günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise dayanıklılık koşuları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor akşam saat 17.30'da günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek. Antrenman basına ve taraftara açık olacak.

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