İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Kasım 2020 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0629
  • EURO
    9,5825
  • ALTIN
    498.822
  • BIST100
    1229.34
Spor

Sivasspor'da iç saha kabusu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sahasında galibiyete hasret kaldı.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:59
ABONE OL

Ligin 8. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta dün Galatasaray'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlıların, sahasındaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Sivas temsilcisi, Süper Lig'de evindeki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı. Sivasspor'a, sahasındaki son üç puanı getiren golleri Arouna Kone ve Mustapha Yatabare kaydetmişti.

Sivasspor, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından evinde maç kazanamadı. Kırmızı-beyazlılar, sahasında çıktığı son 4 iç saha maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

EVİNDE 3 KEZ YENİLDİ, 1 BERABERLİK ALDI

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı.

Ligde 6. haftada evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahada dün Galatasaray'a 2-1 kaybederek evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa dün Galatasaray karşısında kaydetti.

- Geçen sezon 17 maçta 2 yenilgi aldı

Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftada maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı sergileyemedi.

Sivas ekibi, geride kalan haftalarda deplasmanda ise daha başarılı bir grafik çizdi.

Kırmızı-beyazlılar bu periyotta dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, ligde 4. haftasını maç oynamadan (bay) geçtiği bu periyotta deplasmanda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı, rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve kalesinde 3 gol gördü.

SİVASSPOR 2006-2007 SEZONUNDAKİ İÇ SAHA BAŞARISIZLIĞINI TEKRARLADI

2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig'de 14 sezondur mücadele eden Sivasspor, iç sahada 4 maçlık periyotlardaki en başarısız ikinci sezonunu geçiriyor.

Kırmızı-beyazlılar, evindeki aynı başarısızlığı 2006-2007 sezonunda da yaşamıştı.

Sivasspor'un ligde 4 maçlık periyotta evinde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon O G B M A Y Puan
2005-2006431 0 5 2 10
2006-200740 1 3 2 7 1
2007-20084 4 0 0 8 3 12
2008-20094 3 1 0 8 2 10
2009-20104 1 0 3 4 7 3
2010-20114 1 2 1 4 5 5
2011-20124 21 1 4 4 7
2012-2013413 0 6 5 6
2013-20144 3 0 18 4 9
2014-20154 1 1 2 2 34
2015-201640 4 0 5 5 4
2017-20184 2 0 2 7 6 6
2018-20194 2 1 1 5 5 7
2019-20204 3 1 0 9 3 10
2020-202140 1 3 1 6 1

Sivasspor 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.