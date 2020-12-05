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Spor

Sivasspor'da iki koronavirüs vakası

DG Sivasspor kulübü, bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 20:19 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:19
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Süper Lig’in 11. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekipten bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.

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