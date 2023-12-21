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Spor

Sivasspor'da İstanbulspor hazırlıkları başladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Servet Çetin yönetiminde başladı.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Sivasspor'da İstanbulspor hazırlıkları başladı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile İstanbulspor 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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