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Spor

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Servet Çetin yönetiminde başladı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, sınırlı alan oyun ve yarı saha çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

TÜMOSAN Konyaspor ile EMS Yapı Sivasspor, 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

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