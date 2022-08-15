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Spor

Sivasspor'da Malmö maçı mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:48 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor'da sakatlığı geçen orta saha oyuncusu Hakan Arslan da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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