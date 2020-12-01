Sivasspor'da ofsayt tepkisi: Bu VAR niye var!

01 Aralık 2020 Salı 00:49 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 00:49

Sivasspor oyuncuları Isaac Cofie ve Barış Yardımcı, maçı 1-0 kaybetmelerine neden olan gole sert tepki gösterdi.

Yedikleri gole tepki gösteren Cofie, "Hakemlerin Sivasspor ile bir problemi mi var? Gol ofsayt, bundan önce penaltı verilmedi. Hakemlerin bir sorunu varsa, bize söylesinler." açıklamasında bulundu.

"BU VAR NİYE VAR"



Barış Yardımcı ise maç sonu açıklamasında; "Biz penaltı, ofsayt demedikçe hakemler VAR'a gitmiyor. Bugün yediğimiz golün başı ofsayt, biz nasıl görelim! Bu VAR niye var abi, bu teknoloji niye geldi? Emeğimiz, ekmeğimiz, paramız gitti. Ofsayt, mofsayt 3 puanı Göztepe'ye yazdılar. Dikkat edilsin, kimse zan altında kalmasın." dedi.