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Spor

Sivasspor'da Pendikspor mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA21 Şubat 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Sivasspor'da Pendikspor mesaisi sürüyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç ile şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri antrenman öncesi futbolcularla bir araya geldi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Pendikspor 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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