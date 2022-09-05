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Spor

Sivasspor'da Slavia Prag maçı mesaisi sürüyor

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA5 Eylül 2022 Pazartesi 21:00 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Slavia Prag 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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