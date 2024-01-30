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Spor

Sivasspor'da sürpriz ayrılık!

Süper Lig ekiplerinde Sivasspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

30 Ocak 2024 Salı 20:26 - Güncelleme:
Sivasspor'da sürpriz ayrılık!
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Sivasspor yaz transfer döneminde 100 bin euro transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Sivasspor'un açıklaması:

"Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz."

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sivasspor ile 12 resmi maça çıkan Abdulkadir Parmak bu karşılaşmalarda 1 asislik skor katkısı sağladı.

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