İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2022 Pazar / 25 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7288
  • EURO
    18,1512
  • ALTIN
    984.986
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 18:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek. Bad Blumau Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, 26 Temmuz Salı günü Sivas'a dönecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.