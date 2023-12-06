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Spor

Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları tamamlandı
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EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular son bölümde ise taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Fode Koita ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor yarın saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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