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Spor

Sivasspor'dan 3 oyuncu için sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'dan sakatlık açıklaması geldi. Yiğido, üç oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar...

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 20:06 - Güncelleme:
Sivasspor'dan 3 oyuncu için sakatlık açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 3 futbolcunun Trabzonspor maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev'in, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlandığı belirtildi.

Futbolcuya yapılan sağlık kontrollerinde sağ kasığında ikinci derece yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın ise dün yapılan antrenmanda sol el bileğine darbe aldığı ifade edilerek, oyuncuya yapılan kontrollerde bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği kaydedildi.

Daha önce sol kasık tendonunda tam yırtık oluşan orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın da tedavisine sağlık ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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