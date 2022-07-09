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Spor

Sivasspor'dan dayanıklılık çalışması

Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık çalışan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Demir Grup Sivasspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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