Sivasspor'dan iki imza birden
Sivasspor, transfer dönemine hızlı başladı. Rıza Çalımbay'ın ekibi Marcelo Goiano ve Aaron Appindangoye ile el sıkıştı.
Portekiz Ligi takımlarından Braga'da kaptanlık pazubandını takan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Marcelo Goiano, sağ bek pozisyonunda görev alıyor.
Geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da geçiren 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye ise stoper mevkiisinde oynuyor.
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