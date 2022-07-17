İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2022 Pazar / 18 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
Spor

Sivasspor'dan pas ve pres çalışması

Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA17 Temmuz 2022 Pazar 15:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 2'nci gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise 4'e 1 pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.