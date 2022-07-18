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Spor

Sivasspor'dan pas ve pres çalışması

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampının 3. gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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