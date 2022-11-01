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Spor

Sivasspor'dan Slavia Prag maçı için bilet satışı hakkında açıklama

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçı öncesi bilet satışı hakkında açıklama yaptı.

IHA1 Kasım 2022 Salı 18:35 - Güncelleme:
Sivasspor'dan Slavia Prag maçı için bilet satışı hakkında açıklama
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DG Sivasspor Kulübü, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak Slavia Prag maçıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Maçta misafir tribününe 300 taraftarın alınacağı açıklandı.

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu son haftasında Slavia Prag maçında, kırmızı-beyazlı taraftarların maç bileti nasıl alacağına ilişkin bilgilendirme yaptı. Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Slavia Prag ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında 03 Kasım Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 6. hafta maçı için iki kulübün anlaşması gereği misafir tribün için 300 bilet ayrılmıştır. Biletler bugün (01 Kasım) saat 14.00'te satışa başladı güvenlik gereği maç günü bilet satışı yapılmayacaktır. 15 EURO'dan satılacak biletler, taraftarlarımızın mail adresine PDF olarak gönderilecektir. Bilet alacak taraftarlarımızın ad soyad, pasaport no, telefon numarası ve mail adresini bildirmeleri gerekmektedir."

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