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Spor

Sivasspor'un 18. hafta rakibi İstanbulspor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında (yarın) Sivasspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

AA22 Aralık 2023 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Sivasspor'un 18. hafta rakibi İstanbulspor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.

İstanbulspor maçı öncesi Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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