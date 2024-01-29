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Spor

Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti Beşiktaş karşısında son buldu

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti Beşiktaş karşısında son buldu
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Son galibiyetini 19. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olurken, 21. haftada evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, ligin 22. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Dün sahasında Manaj'ın 6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 yenen Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 29 puan topladı.

Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

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