Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti Beşiktaş karşısında son buldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Son galibiyetini 19. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olurken, 21. haftada evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, ligin 22. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
Dün sahasında Manaj'ın 6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 yenen Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 29 puan topladı.
Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.