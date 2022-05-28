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Spor

Sivasspor'un en golcü oyuncusu Mustapha Yatabare

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 10 golle tamamlayan Mustapha Yatabare, Demir Grup Sivasspor'un en golcü oyuncusu oldu.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlı ekipte son 2 sezondur forma giyen Malili forvet Mustapha Yatabare, bu sezon ligde attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Ligi 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivas temsilcisi bu sezon 52 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Mustapha Yatabare 10 gol atarak, takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Sezonun bitmesinin ardından Sivasspor'dan Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Pedro Henrique ise kırmızı-beyazlı formayla fileleri 8 kez havalandırdı.

Olarenwaju Kayode 6, Dimitros Goutas ve Fayçal Fajr 5'er, Jorge Felix ve Max Gradel 3'er, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin ve Leke James 2'şer, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie ve Ziya Erdal birer kez gol atma başarısı gösterdi.

Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.

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