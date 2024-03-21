Sivasspor'un Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Bartuğ Elmaz, Emre Gökay, Rey Manaj, Azizbek Turgunboev ve Aaron Appindangoye idmanda yer almadı.
Sivasspor yarın akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.