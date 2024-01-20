İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor'un konuğu Gaziantep FK

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 10:59 - Güncelleme:
Sivasspor'un konuğu Gaziantep FK
ABONE OL

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 25 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da ayrıca sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, kırmızı kart cezalısı Koita ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.