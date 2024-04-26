Sivasspor'un konuğu Konyaspor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 45 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Fode Koita ve Uğur Çiftçi de Konyaspor maçında forma giyemeyecek.