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Spor

Sivasspor'un konuğu Konyaspor

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA26 Nisan 2024 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Sivasspor'un konuğu Konyaspor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 45 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Fode Koita ve Uğur Çiftçi de Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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