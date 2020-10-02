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Spor

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv takımlarıyla eşleşti.

02 Ekim 2020 Cuma 14:45 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 14:49
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