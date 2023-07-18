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Spor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da yaptığı ikinci etap kampıyla devam ediyor.

18 Temmuz 2023 Salı 21:41 - Güncelleme:
Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından eğitsel oyunlar oynayan futbolcular, pas çalışması ve taktik oyunlar oynadıktan sonra duran top çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor kamptaki ilk hazırlık maçını Çarşamba günü saat 18.00'de Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden FK Sabail ile yapacak.

  • Demir Grup Sivasspor
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