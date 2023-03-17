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Spor

Sivas'ta Fiorentinalı futbolcuya saldırı!

Sivasspor'un evinde Fiorentina ile karşılaştığı maçta sahaya giren taraftar konuk ekibin oyuncusu Bianco'ya yumruk atıp oyuncunun burnunu kırdı.

17 Mart 2023 Cuma 00:31 - Güncelleme:
Sivas'ta Fiorentinalı futbolcuya saldırı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele esnasında sahaya giren bir taraftar, Fiorentina oyuncusu Alessandro Bianco'ya saldırdı. Bianco'nun burnundan akan yoğun kan nedeniyle sağlık ekipleri müdahale etti.

"BURNUNU KIRDILAR!"

Maç sonu konuşan Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk." dedi.

ÇALIMBAY: "ÇOK ÜZÜLDÜM!"

Karşılaşmanın ardından yaşananlar hakkında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, "Her şeyden önce, taraftarımızın yaptığı olay nedeniyle özür dilerim. Olmaması gereken bir şeydi. Bu, maçın bile önüne geçti. Sivas hiçbir zaman böyle şeyler yapan bir yer değil. Çok üzüldüm gerçekten." ifadelerini kullandı.

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