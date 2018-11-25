Sivas'ta kazanan çıkmadı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

Sivas'taki maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Çaykur Rizespor, 60. dakikada Vedat Muriqi ile öne geçti. Demir Grup Sivasspor'da 76'da sahneye çıkan David Braz, skoru ilan etti.

Demir Grup Sivasspor'da Douglas, 85'te çift sarıdan kırmızı kart gördü. Yeni teknik direktörü Hakan Keleş ile yoluna devam eden Demir Grup Sivasspor'un puanı 15 oldu.

Çaykur Rizespor ise puanını 9 yaptı.