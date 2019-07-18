Skrtel da tamam gibi
FENERBAHÇE’NİN sözleşmesini 1 yıl uzatmak için 2 milyon euro teklif ettiği Slovak stoper Martin Skrtel, parayı ve süreyi beğenmediği için Avrupa’dan kulüplerle transfer görüşmelerine başlamıştı.
- Star Spor
Ancak 34 yaşındaki savunma oyuncusunun şimdiye kadar görüştüğü Olympiakos, Glasgow Rangers, Parma ve Derby Country ile anlaşma sağlayamayınca rotayı yeniden Kanarya’ya kırdığı öğrenildi. Slovak basınındaki haberlerde, Skrtel’in Fenerbahçe’nin 1 yıllık teklifini kabul ettiği ve İstanbul’a sözleşme için gideceği yazıldı.
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