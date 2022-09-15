İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2022 Perşembe / 19 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2688
  • EURO
    18,2711
  • ALTIN
    975.989
  • BIST100
    3363.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Slavia Prag evinde zorlandı ama 3 puanı aldı
Spor

Slavia Prag evinde zorlandı ama 3 puanı aldı

Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında evinde konuk ettiği FC Ballkani'yi 3-2 mağlup etti.

15 Eylül 2022 Perşembe 22:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Temsilcimiz Sivasspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çek takımı Slavia Prag ile Kosova ekibi FC Ballkani karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Slavia Prag 3-2'lik skorla kazandı.

Ballkani, 23. dakikada Krasniqi'nin golüyle öne geçti. Slavia Prag, 26. dakikada Frasheri'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Koresnica, 29. dakikada Ballkani'yi bir kez daha öne geçirdi.

Peter Olayinka, 34. dakikada yeniden eşitliği getirdi. Masopust, 41. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Slavia Prag 4 puana yükseldi. FC Ballkani ise 1 puanda kaldı.

Slavia Prag, bir sonraki maçında Cluj'u ağırlayacak. FC Balkkani, Sivasspor'un konuğu olacak.

  • Slavia Prag
  • uefa avrupa konferans ligi
  • fc ballkani

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.