Slavia Prag evinde zorlandı ama 3 puanı aldı

Temsilcimiz Sivasspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çek takımı Slavia Prag ile Kosova ekibi FC Ballkani karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Slavia Prag 3-2'lik skorla kazandı.

Ballkani, 23. dakikada Krasniqi'nin golüyle öne geçti. Slavia Prag, 26. dakikada Frasheri'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Koresnica, 29. dakikada Ballkani'yi bir kez daha öne geçirdi.

Peter Olayinka, 34. dakikada yeniden eşitliği getirdi. Masopust, 41. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Slavia Prag 4 puana yükseldi. FC Ballkani ise 1 puanda kaldı.

Slavia Prag, bir sonraki maçında Cluj'u ağırlayacak. FC Balkkani, Sivasspor'un konuğu olacak.