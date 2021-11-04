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Spor

Slimani 2 gol attı, Lyon, Sparta Prag'ı rahat yendi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Lyon, evinde Sparta Prag'ı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı.

4 Kasım 2021 Perşembe 23:08 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:09
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UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Lyon ile Çekya temsilcisi Sparta Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Lyon oldu.

Lyon'un gollerini 61 ve 63. dakikada Islam Slimani, 90. dakikada Toko Ekambi kaydetti.

33 yaşındaki Islam Slimani, Lyon'da bu sezon 9. maçına çıkarken, toplamda 3 gol atmış oldu.

Lyon'da Jason Denayer maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 12 yapan Lyon gruptan çıktı. Sparta Prgra 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Lyon, Brondby'e konuk olacak. Sparta Prag da Rangers deplasmanına çıkacak.

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