Slimani için Cezayir'den dikkat çekici analiz! 'Fenerbahçe'den ayrılması en mantıklı seçim'

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak ligde sadece 1 gol atabilen Islam Slimani için Cezayir'den flaş bir yorum geldi.

Cezayirli 'Competition' sitesinde çıkan haberde Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'in Slimani'ye ihtiyacı olduğu ve Milli Takım için Slimani'nin Fenerbahçe'den ayrılmasının en mantıklı seçim olacağı belirtildi.

''ARTIK EN İYİLER ARASINDA DEĞİL''

Slimani'nin formsuz bir sezon geçirdiği ve bu performansını devam ettirmesi halinde Afrika Uluslar Kupası'na katılamayacağı yazıldı. Baghdad Bounedjah'ın Milli Takım'da Slimani'nin yerini aldığına dikkat çekilirken Slimani için en doğru kararın Fenerbahçe'den ayrılıp başka bir takıma transfer olması gösterildi. Haberde ayrıca ''Cezayir'in kupada en iyi oyuncularına ihtiyacı var. Ancak Slimani, Portekiz'den bildiğimiz Slimani değil ve şu an en iyiler arasında yer almıyor.'' sözleri dikkat çekti.

30 yaşındaki forvet, 59 kez Cezayir Milli Takım formasını giyerken son zamanlarda Cezayir'de düzenli oynama şansını da kaybetti.