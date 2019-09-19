Slovan Bratislava-Beşiktaş İLK 11'LER
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
SLOVAN BRATISLAVA: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar
BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir
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