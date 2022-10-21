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Spor

Sneijder'i yakaladı! Gomis'in yeni hedefi Milan Baros

Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sezon takımının gol yükünü üstlenmeye devam ediyor. Senegal asıllı Fransız yıldız oyuncu attığı 46 gol ile Wesley Sneijder'i yakaladı. Bu sezonki hedefi ise ikinci sırada bulunan Milan Baros'u geçmek.

Sabah21 Ekim 2022 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Sneijder'i yakaladı! Gomis'in yeni hedefi Milan Baros
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Kastamonuspor karşılaşmasına 1 gol 3 asistle damgasını vuran Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda kaptanlık pazubandını takmanın onurunu yaşadı.

2017-18 sezonunda 32, geçen sezon 9 gole imzasını koyan Gomis bu sezon ise 5 gol kaydetti.

Galatasaray kariyerinde 46 gole ulaşan Fransız forvet, efsane isim Wesley Sneijder'i yakaladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok gol atan yabancılar sıralamasında Gheorghe Hagi 71 golle zirvede.

BAROS'U GEÇMEK İSTİYOR

Gomis'in hedefi 60 golle ikinci sırada yer alan Milan Baros'u geçmek. Ayrıca deneyimli oyuncu kendi rekorunu da geliştirdi. 2003- 2004'te Saint-Etienne ile kariyerine başlayan 37 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinin resmi maçlardaki 350. golünü Galatasaray formasıyla Kastamonuspor'a karşı attı.

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