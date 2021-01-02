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Spor

Sokratis'in tercihi Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Arsenal'in stoperi Sokratis Papastathopoulos için Napoli de devreye girdi. Ancak Yunan savunmacın tercihini sarı lacivertli kulüpten yana kullandı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:42 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:42
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Fenerbahçe’de dört gözle beklenen stoper transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Listenin başında Arsenal forması giyen Sokratis Papastathopoulos yer alıyor. Yunan savunmacı için Napoli de devreye girmişti. İngiltere’den gelen haberlere göre Sarı-Lacivertliler bu transferde avantajlı konumda. 32 yaşındaki oyuncunun, kariyerinin son bölümünde yedek beklemek yerine düzenli oynamak istediği belirtildi. Sokratis, Napoli’de bunun olacağını düşünmüyor. Bu nedenle Fenerbahçe’ye daha sıcak bakıyor. Ayrıca Sarı-Lacivertliler’in sunduğu teklifin ekonomik olarak da İtalyan ekibinden çok daha iyi olduğu kaydedildi.

BONSERVİSİNİ ALABİLİR

Sokratis’i özellikle Erol Bulut çok istiyor. Yunan yıldızın tecrübesinin yanı sıra kariyerinin büyük bölümünde Dortmund, Arsenal gibi hücum oynayan takımlarda forma giymesi, bunun en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sokratis ayrıca hem sert oyunu hem de lider özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yunan yıldız, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini şimdiden feshedip, bonservisini eline almak için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fanatik

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