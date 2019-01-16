Sol kanada Ongenda
ARA transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için her gün yeni bir oyuncunun ismi ortaya atılıyor.
- StarSpor
Rumen basını da Cim-Bom’un Ludogorets-Botoşani maçında Hervin Ongenda’yı izlediğini ileri sürdü. Bir dönem PSG forması giyen 23 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun Botoşani ile 2020’ye kadar sözleşmesi var.
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