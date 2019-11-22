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Sola Durmisi, forvete Falco

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Lazio’nun 25 yaşındaki Danimarkalı savunmacısı, “Fenerbahçe ile görüşüyoruz” derken, Sarı-Lacivertliler’in 25 yaşındaki golcü için de Lecce’nin kapısını çaldığı iddia edildi.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosunu takviye için çalışmalara hız verdiği ortaya çıkarken, İtalyan basını da Sarı-Lacivertliler’in listesindeki isimleri gündeme taşıdı. La Gazzetta dello Sport’a konuşan Rıza Durmisi, “Benimle en çok ilgilenen takım Fenerbahçe. Pazarlıklar devam ediyor. Hem kulübümle hem de benimle görüştüler” dedi. Devre arasında Lazio’dan ayrılacağına vurgu yapan 25 yaşındaki sol bek, “Zanka ile konuştum, bana Fener’e transferim konusunda tavsiyelerde bulundu” ifadelerini kullandı. İtalyan ekibinin geçen sezon 7.5 milyon euroya Real Betis’ten transfer ettiği Durmisi için Fenerbahçe’den en az 3 milyon euro talep edeceği kaydedildi. İtalyan Tutto Mercato sitesi de, Fenerbahçe’nin Filippo Falco için Lecce’nin kapısını çaldığını ileri sürdü. Haberde Fener’in yanı sıra 27 yaşındaki hücum oyuncusu ile Genoa’nın da ilgilendiği ifade edildi.

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