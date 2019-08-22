Sola favori Laxalt, plase Guerreiro

FENERBAHÇE’DE yılan hikayesine dönen sol bek transferinde yeni karar. Uzun süre Alexander Kolarov için Roma ile pazarlık eden ancak işi bitiremeyen Sarı-Lacivertliler, listesinde bulunan diğer adayları da bir türlü ikna edemeyince Milan’dan Diego Laxalt’ı birinci sıraya aldı.

COMOLLİ, LAXALT İÇİN GİDİYOR

Fener yönetiminin, 26 yaşındaki Uruguaylı sol bekin menajeri Ariel Krasouski’nin, “Milan’lı yöneticilerle çok olumlu bir görüşme yaptık. Laxalt, kiralık olarak takımdan ayrılacak.Şu an için birkaç kulübün sıcak ilgisi var” açıklaması sonrası kendisinden randevu aldığı bildirildi. Sportif Direktör Comolli, hafta sonuna kadar transferi bitirecek.

2 EYLÜL’E KADAR İŞ BİTECEK

Fenerbahçe, Atalanta, Fiorentina ve Olympik Marsilya’nın da gündeminde olan Uruguaylı sol bekin transferine odaklanırken, Alman basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Bild gazetesi, Fener’in 25 yaşındaki Portekizli stoper Guerreiro için Dortmund’la anlaştığını duyurdu. Kanarya, 2 Eylül’e kadar bu 2 isimden birini alacak.