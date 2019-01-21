Soldado hasretini bitirdi

FENERBAHÇE’NİN bu sezonki suskun ismi Soldado, sonunda golhasretini bitirdi. Geçen sezon 9 gol ve 4 asistle oynayan ve özellikle son maçlarda performansını artıran İspanyol oyuncu bu sezona ise çok kötü baş- lamıştı. İlk yarıda 7 lig maçında 278 dakika sahada kalan Soldado, gol atamazken, ilk yarıdaki Bursa maçında sadece 1 asist yapabilmişti. Soldado, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan 5-2’lik Giresunspor maçında ise bir kez fileleri havalandırmıştı. İkinci yarının ilk maçında Bursaspor karşısında 20. dakikada İsla’nın ortasında röveşata ile topu ağlara yollayan Soldado sonunda gol özlemine son verdi. Soldado geçen seondan bu yana Fener’in kadrosunda yer alan isimler arasında ise 10 gole ulaşarak en golcü isim oldu. Mauricio İsla da dün akşam, Soldado’nun golündeki pası ile bu sezonki asist sayısını 3’e yükseltti.