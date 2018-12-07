Soldado kendisini ispatlayıp mukavele uzatmak istiyor

ROBERTO Soldado hırs yaptı. G.Saray maçındaki olaylar sebebiyle 6 maç men cezası alan İspanyol golcü, 3 maç sonra formasına kavuşuyor. Cocu’nun kestiği ancak Koeman’ın, “Birinci forvetimiz” dediği 33 yaşındaki tecrübeli forvet, cezalı olduğu dönemde çalışmalarını daha sıkı gerçekleştirdi. Erwin Koeman da İspanyol golcüyle bire bir olarak görüştü. Soldado da ikinci yarıda hem kendisinin hem de takımın kaderini değiştirmek istiyor. Mukavelesinde ‘20 lig maçına çıkarsa sözleşme 1 yıl uzar’ maddesi bulunan Soldado, bu sezon ligde 6 mücadelede forma giydi.

PERFORMANSA BAĞLI

İspanyol forvetin amacı kısa sürede tekrar kendisini ispatlayıp aynı şartlarda mukavelesini uzatmak. Forvetlerinden bu sezon verim alamayan Sarı-Lacivertliler’in Soldado konusundaki politikası da netleşmiş değil. Ancak ilk etapta yönetim, Soldado’nun 20 maçı tamamlamasını istemiyor.

(Aksam)