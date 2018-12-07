Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Soldado kendisini ispatlayıp mukavele uzatmak istiyor

Cezasının bitimine 3 maç kalan Soldado pes etmiyor. İspanyol golcü ikinci devrede forvette patlama yapmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ROBERTO Soldado hırs yaptı. G.Saray maçındaki olaylar sebebiyle 6 maç men cezası alan İspanyol golcü, 3 maç sonra formasına kavuşuyor. Cocu’nun kestiği ancak Koeman’ın, “Birinci forvetimiz” dediği 33 yaşındaki tecrübeli forvet, cezalı olduğu dönemde çalışmalarını daha sıkı gerçekleştirdi. Erwin Koeman da İspanyol golcüyle bire bir olarak görüştü. Soldado da ikinci yarıda hem kendisinin hem de takımın kaderini değiştirmek istiyor. Mukavelesinde ‘20 lig maçına çıkarsa sözleşme 1 yıl uzar’ maddesi bulunan Soldado, bu sezon ligde 6 mücadelede forma giydi.

PERFORMANSA BAĞLI

İspanyol forvetin amacı kısa sürede tekrar kendisini ispatlayıp aynı şartlarda mukavelesini uzatmak. Forvetlerinden bu sezon verim alamayan Sarı-Lacivertliler’in Soldado konusundaki politikası da netleşmiş değil. Ancak ilk etapta yönetim, Soldado’nun 20 maçı tamamlamasını istemiyor.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA