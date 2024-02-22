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Spor

Solskjaer'den Bayern Münih'e ''hazırım'' mesajı

Son olarak Premier Lig ekibi Manchester United'da görev alan Ole Gunnar Solskjaer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Solksjaer'in, Thomas Tuchel'in Bayern Münih'ten sezon bitmeden ayrılma durumunda takımın başına geçmeye hazır olduğu belirtildi.

22 Şubat 2024 Perşembe 19:32 - Güncelleme:
Solskjaer'den Bayern Münih'e ''hazırım'' mesajı
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Bayern Münih, sezon sonunda mevcut teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu doğrultuda flaş bir iddia gündeme geldi.

Sky Sport'un haberine göre; İsmi geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'la da anılan Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sezon sonuna kadar Bayern Münih'in başına geçmeye hazır.

İskoç teknik adamın, Tuchel ile erken bir ayrılığa karşı Bayern Münih'i çalıştırmaya istekli ve hazır olduğu ifade edildi.

MANCHESTER PERFORMANSI

2021 yılında çok fazla eleştiri alarak Manchester United'dan ayrılan Solskjaer, İngiliz ekibinde çıktığı 149 karşılaşmada 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.

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